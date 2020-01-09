Bundan iki yÄ±l Ã¶nce bir Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±yla gerÃ§ek ortaya Ã§Ä±ktÄ±. GenÃ§liÄŸin gÃ¶zde yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Selena Gomez, bÃ¶brek nakli olmuÅŸtu. En yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Francia Raisa, ona bÃ¶breÄŸini verdi ve Gomez de nakil oldu.



GenÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ±n bÃ¶breÄŸinin bu kadar erken iflas etmesinin nedeni ise lupus hastalÄ±ÄŸÄ± idi. Kronik bir hastalÄ±k olan lupus, Gomez'in iÃ§ organlarÄ±nÄ± da etkilemiÅŸ ve bÃ¶brekleri iflas etmiÅŸti.



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