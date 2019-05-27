Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>Josef Sural'ın ailesine ne kadar tazminat ödenecek?

Josef Sural'ın ailesine ne kadar tazminat ödenecek?

Alanyasporlu Josef Sural trafik kazasında hayatını kaybetti. Hesap uzmanlarına göre ailesine ödenecek tazminat 100 milyon lirayı bulacak. Sigorta ise sadece 620 bin lirasını karşılayacak.

Noyan Doğan - Hürriyet Gazetesi
27.05.2019 - 08:01 | Son Güncelleme:
1 / 12
Josef Suralın ailesine ne kadar tazminat ödenecekNext

Spor camiasını yasa boğan talihsiz kaza, geçen ayın sonunda yaşandı. Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu 28 yaşındaki Çek futbolcu Josef Sural hayatını kaybetti. Yapılan açıklamalara göre kazanın nedeni, şoförün uyuya kalmış olması.

Etiketler: trafik kazası , haberler

En Yeni Foto Haberler

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu

Josef Sural'ın ailesine ne kadar tazminat ödenecek?

Josef Sural'ın ailesine ne kadar tazminat ödenecek?

BES’i olanlar hacze dikkat!

BES’i olanlar hacze dikkat!

Trafik mağdurları

Trafik mağdurları

Ünlü isim bidonlarla su taşıdı!

Ünlü isim bidonlarla su taşıdı!

Kaan çocuklarını göremiyor

Kaan çocuklarını göremiyor

Merakla bekleniyordu! Abdullah Avcı'dan flaş karar...

Merakla bekleniyordu! Abdullah Avcı'dan flaş karar...

Küçük yaşta fark ettiler! Onlar artık denizadamı

Küçük yaşta fark ettiler! Onlar artık denizadamı

İzmir'de büyük coşku! Sevinç gözyaşları...

İzmir'de büyük coşku! Sevinç gözyaşları...

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.