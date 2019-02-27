Jess Molho canlı yayında anlattı: Acı haberi aldığımda....
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına sunucu-oyuncu Jess Molho konuk oldu. 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster ile Sihirli Annem’de rol alan Molho, duygularını canlı yayından anlattı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına sunucu-oyuncu Jess Molho konuk oldu. 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster ile Sihirli Annem’de rol alan Molho, duygularını canlı yayından anlattı.
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