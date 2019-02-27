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Jess Molho canlı yayında anlattı: Acı haberi aldığımda....

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına sunucu-oyuncu Jess Molho konuk oldu. 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster ile Sihirli Annem’de rol alan Molho, duygularını canlı yayından anlattı.

Fotoğraflar: Hürriyet arşiv

Hürriyet Haber
27.02.2019 - 11:56 | Son Güncelleme:
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Jess Molho canlı yayında anlattı: Acı haberi aldığımda....Next

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına sunucu-oyuncu Jess Molho konuk oldu. 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster ile Sihirli Annem’de rol alan Molho, duygularını canlı yayından anlattı.

Etiketler: defne joy

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