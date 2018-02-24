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Jennifer yıktı geçti

48 yaşındaki şarkıcı sahne enerjisiyle konser mekanını kelimenin tam anlamıyla yıktı geçti.

Hürriyet Haber
24.02.2018 - 14:27 | Son Güncelleme:
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Jennifer yıktı geçtiNext

İlerleyen yıllara meydan okuyan Jennifer Lopez, önceki akşam Las Vegas'ta hayranlarıyla buluştu. The Axis In Planet Hollywood'da sahneye çıkan Lopez, All I Have adlı çalışmasından şarkılar seslendirdi. Konser boyunca birbirinden iddialı kıyafetler giyen Lopez, şarkılarının yanı sıra sahne gösterileriyle de alkış aldı. İşte Lopez'in konserinden objektiflere yansıyanlar.

Fotoğraflar: Backgrid USA

Etiketler: jennifer lopez , all i have , las vegas

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