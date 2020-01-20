Üzerinde servet taşıdı

Kıyafetini aynı renk bir gece çantası ile tamamlayan Lopez'in saçı ve makyajı da son derece sadeydi. Bu tür gecelere genellikle çok daha gösterişli kıyafetlerle katılan Lopez'in görüntüsünde en çok "parıldayan" yanı ise kullandığı takılardı.