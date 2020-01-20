Hollywood'un yıldızlarını bir araya getiren SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği Ödülleri) Los Angeles'taki Shrine Oditoryum'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerine verildi. Ödül kazananlar bir yana tören, ünlü yıldızların şıklık yarışına da dönüştü. Bunların arasında biri vardı ki o gece üzerinde kelimenin tam anlamıyla bir servet taşıdı.
AP, AFP, REUTERS
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Jennifer Lopez, bu yıl ödül törenlerinden eli boş dönse de kıyafet tercihleriyle etkinliklerin en gözde konuklarından biri olmayı başarıyor. Bu kural, 62'nci SAG Ödülleri'nde de değişmedi. Lopez gecenin en şık konuklarından biriydi.
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Nişanlısı Alex Rodriguez'in eşlik ettiği 50 yaşındaki Lopez, Georges Hobeika imzalı siyah bir elbise giydi. Sırtı açık, askısız elbisesi içinde sade bir şıklık sergiliyordu Lopez. Elbisenin sırt dekoltesinden uzanan kuyruğu ise ona ayrı bir hava katıyordu.
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Kıyafetini aynı renk bir gece çantası ile tamamlayan Lopez'in saçı ve makyajı da son derece sadeydi. Bu tür gecelere genellikle çok daha gösterişli kıyafetlerle katılan Lopez'in görüntüsünde en çok "parıldayan" yanı ise kullandığı takılardı.
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İşte o takıların değeri ise kelimenin tam anlamıyla "dudak uçuklatan" bir rakama karşılık geliyor.
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Jennifer Lopez, SAG Ödülleri gecesinde üzerinde servet taşıdı. Küpeleri, gerdanlığı, iki bilekliği ve yüzüklerinin toplam değeri 9 milyon doların üzerindeydi. Lopez gece için, Harry Winston tasarımı olan bir set kullandı.
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Oyuncunun damla şeklindeki küpeleri 13.77 karat, gösterişli gerdanlığı 73. 55 karat, bilekliklerinin biri 59.27 karat, diğeri 35.42 karat, yüzüğü ise 1.26 karat elmastan yapılmıştı. Bir başka deyişle Lopez, o gece "elmas madeni" gibiydi.
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Bir süredir nişanlı olan Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, fotoğrafçılara poz verirken de mutluluk tablosu çizdi. Çiftin kıyafetlerindeki uyum da dikkatlerden kaçmadı.