Jennifer Lopez konserini locadan izlemek 20 bin euro
Hasan DEMİRBAŞ- Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA) -
ANTALYA’da 6 Ağustos’ta konser verecek olan dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Jennifer Lopez’i locada dinlemek isteyen 20 bin euro, ayakta dinlemek isteyen ise 4 bin TL ödeyecek. Antalya’da 3 gece geçirecek olan Lopez; 5 yatak odası, özel havuzu ve helikopter pisti bulunan kurşun geçirmez camlara kaplı 3 katlı villada kalacak.
ABD’li şarkıcı Jennifer Lopez, ’It’s My Party’ turnesi kapsamında 6 Ağustos’ta Antalya’da konser verecek. Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'te bir otelde 2 saat sahnede olması beklenen Lopez’in konseri öncesinde bir ekip otele gelerek, incelemelerde bulundu.
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