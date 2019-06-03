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Jennifer Lopez konserini locadan izlemek 20 bin euro

Hasan DEMİRBAŞ- Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA) -

  ANTALYA’da 6 Ağustos’ta konser verecek olan dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Jennifer Lopez’i locada dinlemek isteyen 20 bin euro, ayakta dinlemek isteyen ise 4 bin TL ödeyecek. Antalya’da 3 gece geçirecek olan Lopez; 5 yatak odası, özel havuzu ve helikopter pisti bulunan kurşun geçirmez camlara kaplı 3 katlı villada kalacak.

FOTOĞRAFLAR: DEPO PHOTOS, BACKGRID UK

Hürriyet Haber
03.06.2019 - 11:34 | Son Güncelleme:
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Jennifer Lopez konserini locadan izlemek 20 bin euroNext

ABD’li şarkıcı Jennifer Lopez, ’It’s My Party’ turnesi kapsamında 6 Ağustos’ta Antalya’da konser verecek. Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'te bir otelde 2 saat sahnede olması beklenen Lopez’in konseri öncesinde bir ekip otele gelerek, incelemelerde bulundu.

FOTOĞRAFLAR: DEPO PHOTOS, BACKGRID UK

Etiketler: jlo

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