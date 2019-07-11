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    'Sapık' skandalı büyüyor! 28 takvim kızıyla VIP parti

    Cinsel tacizle suçlanan milyarder iş insanı Jeffrey Epstein'in Trump'la olan ilişkisinin detayları şoke etti.

    hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: AP/Reuters
    11.07.2019 - 08:17 | Son Güncelleme:
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    Sapık skandalı büyüyor 28 takvim kızıyla VIP partiNext

    Küçük yaştaki kızlara yönelik cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan ABD'li milyarder iş insanı Jeffrey Epstein'in 1992 yılında, bugün ABD Başkanı olan Donald Trump'ın 28 takvim kızı ile düzenlediği bir partiye katıldığı ortaya çıktı.

    Etiketler: Donald Trump , cinsel taciz , Melania Trump
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