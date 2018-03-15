Jasmin Baruh'a veda

İran'da düşen jette hayatını kaybeden Jasmin Baruh için Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı’nda saat 13.30’da tören düzenlendi. Törene Baruh’un ailesi, arkadaşları ve yakınları katıldı. Törenin ardından Jasmin Baruh burada toprağa verildi
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