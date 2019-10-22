Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>'Tanrının Oğlu' tahtı bıraktı! Tüm dünya oraya akın etti

    'Tanrının Oğlu' tahtı bıraktı! Tüm dünya oraya akın etti

    Japonya'nın 126. İmparatoru Naruhito, törenle "kasımpatı" tahtına çıktı.

    hurriyet.com.tr/Dış Haberler/AA - Fotoğraflar: AP/AFP/Reuters
    22.10.2019 - 09:57 |Son Güncelleme:
    1
    Tanrının Oğlu tahtı bıraktı Tüm dünya oraya akın ettiNext

    Japon haber ajansı Kyodo’ya göre, 126. Japon İmparatoru Naruhito başkent Tokyo’da İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenen geleneksel bir törenle ülkede "kasımpatı" adı verilen imparatorluk tahtı ”Takamikura"ya çıktı. Japon İmparatoriçesi Masako da resmen Miçoodai tahtına çıktı.

    Etiketler: İmparator , Nahurito
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2019
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.