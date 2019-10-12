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    Japonya’da süper tayfun Hagibis alarmı

    Japonya’da bugün etki göstermeye başlayan Hagibis Tayfunu nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Yüz binlerce kişi için tahliye uyarısı yapılırken, 27 bin hane elektriksiz kaldı. Tüm uçak ve tren seferleri iptal edildi.

    Fotoğraflar: AP/AFP/Reuters
    12.10.2019 - 14:26 | Son Güncelleme:
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    Japonya’da süper tayfun Hagibis alarmıNext

    Etiketler: kasırga , Tokyo

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