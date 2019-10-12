Japonya’da süper tayfun Hagibis alarmı

Japonya’da bugün etki göstermeye başlayan Hagibis Tayfunu nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Yüz binlerce kişi için tahliye uyarısı yapılırken, 27 bin hane elektriksiz kaldı. Tüm uçak ve tren seferleri iptal edildi.
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