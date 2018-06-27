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    Japonya'da halktan biriyle evlenmeyi seçen ikinci prenses

    Japon imparatorluk ailesinde Prenses Mako'nun ardından Prenses Ayako da soylu kökenleri olmayan biriyle evleneceğini açıkladı. Bu evliliğin gerçekleşmesi aynı zamanda prensesin unvanından feragat etmesi anlamına gelecek.

    Hürriyet Haber
    27.06.2018 - 14:12 | Son Güncelleme:
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    Japonyada halktan biriyle evlenmeyi seçen ikinci prensesNext

    Japonya hükümetine bağlı İmparatorluk Sarayı Ajansı, İmparator Akihito'nun kuzeni Prens Takamodo'nun üçüncü ve en küçük kızı Prenses Ayako'nun bir denizcilik şirketinde çalışan 32 yaşındaki Kei Moriya ile evleneceğini duyurdu.

    Etiketler: Japonya , Tokyo
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