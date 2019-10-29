Japonların yeni buluşu bunu da yaptı: Görenler inanamıyor

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bir diğer konsept... Yeni nesil trafik ışıkları... Bakalım bir gün Türkiye'de görebilecek miyiz?
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Kahve tutan şemsiye
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Diş macunu sıkacağı
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Scooter bebek arabası
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Priz sıkıntısına son veren çoklayıcı
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Limon spreyi
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Hangi kıyafetler nerede sorusu tarihe karışacak
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Pizza kesmek için en ideal yöntem
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Kolçak masası
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Kedisini düşünenler için özel bir masa
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Spagettiyi kaydırmayan çatal
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Bu prizlerin bazı modellerinde gece ışığı dahi bulunuyor.
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Banyoda göz yanmasına son veren başlık
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Koltuk altında kedi hamağı
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Kilitli kahve kupası
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Elinizi değil soğanı kesmenizi sağlayan araç
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Gelecekte araçlar daha da hızlanacak; yayalarla olası kaza riski de artacak. Yıllar önce Çinli tasarımcının geliştirdiği hologram teknolojisi konsepti gerçek olduğunda kırmızıda geçmek çok daha güç olacak! Yolun iki yanına koyulan sistem, yayalar geçtiği sırada hologram görüntüyü yola yansıtacak ve olası kazaların önüne geçilecek.
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Tuvalette fazlaca zaman geçirenler için düşünülmüş...
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Kapak açabilen yüzük
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İçecek asmak için mini raf
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Neon ışıklarla suyunuz böyle aksın ister misiniz?
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Portatif çamaşır makinası
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Duş alırken müzik dinlenmesine imkan veren hoparlör
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1 yıl boyunca kullanılabilen tıraş bıçağı
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Her diliminde ayrı bir tat pişirebileceğiniz kek kalıbı
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Tozları içinde saklayabilen faraş
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Kum saati şeklinde trafik lambası... Sarı ışık yok, yeşil kum saati bittiğinde kırmızı kum saatini beklemeye başlıyorsunuz!
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Hazır bantlı makas
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Bu ürüne sahipseniz, kitap okurken ellerinizi kullanmak zorunda değilsiniz
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Akıllı telefonunuzun ucuna bağlanan bir ateş ölçer. Böylece ateşinizle ilgili verileri saklayabileceksiniz
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Artık çay tabağına ihtiyacınız yok!
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Merdivenlerden inmek yerine saniyeler içinde kaymak hem eğlenceli hem de hızlı bir çözüm!
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İnsanda çöp kutusuna basket atma hevesi uyandırmasından dolayı kullanışlı bir fikir...
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Bu çantayla yağmura yakalansanız da artık fark etmeyecek!
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Telefonunuzu bir de böyle şarj etmeyi deneyin!
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Bu tarağı temizlemek oldukça kolay!
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Fermuar tasarımındaki bu kulaklık da oldukça hoş bir görüntü sunuyor.
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Zeminin kaygan olduğunu göstermek adına muz kabuklu uyarı tabelaları...