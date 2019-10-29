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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Foto: Pixebay / İHA
29 Ekim 2019 - 01:56,

Japonların yeni buluşu bunu da yaptı: Görenler inanamıyor

Bazı buluşlar var ki hayatımızın her alanında işimizi kolaylaştırıyor; ancak dünyada pek çok insanın bu çılgın buluşlardan haberi yok.

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1

Japon bilim insanları, zihin gücüyle kontrol edilebilen üçüncü bir kol yaptı... Sonuç ise şaşırtıcı!

2

İnsanın 3 kolu aynı anda kullanabileceği ortaya çıktı. Bilim dünyasında, geleceğin siborglarının (biyolojik ve yapay kısımları olan varlıklar) beş veya alt uzuvlu olabileceği belirtiliyor.

3

Çılgın buluşların bolca çıktığı Japonya'dan bambaşka bir yaratıcılık örneği daha... Japon kız yaptı, eline dikkat!

4

Çanta haline gelebilen şemsiyeymiş!

5

USB girişleri de bulunan prizler...

6

Yağmurdan sonra ıslak zeminde oturmak istemeyenler için çift yüzlü bank

7

Yaratıcı bir çözüm daha... Uzayan priz!

8

Spagetti için porsiyon ölçer (Soldaki ölçek atlar için)

9

Banyo aynaları için buhar silici

10

Yumurtanın sarısını şipşak alabilen silikon balık.

11

Yeniden kullanılabilir mum

12

Tersi ayna olan ütü masası

13

Bir diğer konsept... Yeni nesil trafik ışıkları... Bakalım bir gün Türkiye'de görebilecek miyiz?

14

Kahve tutan şemsiye

15

Diş macunu sıkacağı

16

Scooter bebek arabası

17

Priz sıkıntısına son veren çoklayıcı

18

Limon spreyi

19

Hangi kıyafetler nerede sorusu tarihe karışacak

20

Pizza kesmek için en ideal yöntem

21

Kolçak masası

22

Kedisini düşünenler için özel bir masa

23

Spagettiyi kaydırmayan çatal

24

Bu prizlerin bazı modellerinde gece ışığı dahi bulunuyor.

25

Banyoda göz yanmasına son veren başlık

26

Koltuk altında kedi hamağı

27

Kilitli kahve kupası

28

Elinizi değil soğanı kesmenizi sağlayan araç

29

Gelecekte araçlar daha da hızlanacak; yayalarla olası kaza riski de artacak. Yıllar önce Çinli tasarımcının geliştirdiği hologram teknolojisi konsepti gerçek olduğunda kırmızıda geçmek çok daha güç olacak! Yolun iki yanına koyulan sistem, yayalar geçtiği sırada hologram görüntüyü yola yansıtacak ve olası kazaların önüne geçilecek.

30

Tuvalette fazlaca zaman geçirenler için düşünülmüş...

31

Kapak açabilen yüzük

32

İçecek asmak için mini raf

33

Neon ışıklarla suyunuz böyle aksın ister misiniz?

34

Portatif çamaşır makinası

35

Duş alırken müzik dinlenmesine imkan veren hoparlör

36

1 yıl boyunca kullanılabilen tıraş bıçağı

37

Her diliminde ayrı bir tat pişirebileceğiniz kek kalıbı

38

Tozları içinde saklayabilen faraş

39

Kum saati şeklinde trafik lambası... Sarı ışık yok, yeşil kum saati bittiğinde kırmızı kum saatini beklemeye başlıyorsunuz!

40

Hazır bantlı makas

41

Bu ürüne sahipseniz, kitap okurken ellerinizi kullanmak zorunda değilsiniz

42

Akıllı telefonunuzun ucuna bağlanan bir ateş ölçer. Böylece ateşinizle ilgili verileri saklayabileceksiniz

43

Artık çay tabağına ihtiyacınız yok!

44

Merdivenlerden inmek yerine saniyeler içinde kaymak hem eğlenceli hem de hızlı bir çözüm!

45

İnsanda çöp kutusuna basket atma hevesi uyandırmasından dolayı kullanışlı bir fikir...

46

Bu çantayla yağmura yakalansanız da artık fark etmeyecek!

47

Telefonunuzu bir de böyle şarj etmeyi deneyin!

48

Bu tarağı temizlemek oldukça kolay!

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Fermuar tasarımındaki bu kulaklık da oldukça hoş bir görüntü sunuyor.

50

Zeminin kaygan olduğunu göstermek adına muz kabuklu uyarı tabelaları...

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Japonların yeni buluşu bunu da yaptı: Görenler inanamıyor

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Foto: Pixebay / İHA /