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    Haberler >Teknoloji>Japon mühendisler büyük umutlarla yaptı, artık 5 kuruş bile etmiyor!

    Japon mühendisler büyük umutlarla yaptı, artık 5 kuruş bile etmiyor!

    Dev teknoloji şirketlerinin ilk ürünleri sizi şaşkına çevirecek...

    hurriyet.com.tr / ÖZEL
    30.09.2019 - 00:12 | Son Güncelleme:
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    Japon mühendisler büyük umutlarla yaptı, artık 5 kuruş bile etmiyorNext

    Bu fotoğrafa çok iyi bakın. Yıllardır milyonlarca insana ulaşan ve pek çok cihazı bizzat üreten Sony'nin ilk ürettiği şey bir elektrikli pirinç pişiriciydi! Durun, dahası var! Bir de Samsung'un ilk ne ürettiğini bir bilseniz...

    Etiketler: nokia , telefon , akıllı telefon

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