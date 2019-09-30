Japon mühendisler büyük umutlarla yaptı, artık 5 kuruş bile etmiyor!

Bu fotoğrafa çok iyi bakın. Yıllardır milyonlarca insana ulaşan ve pek çok cihazı bizzat üreten Sony'nin ilk ürettiği şey bir elektrikli pirinç pişiriciydi! Durun, dahası var! Bir de Samsung'un ilk ne ürettiğini bir bilseniz...
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