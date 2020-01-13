Japon milyarder kız arkadaş arıyor! Sebebi ise...

Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir servete sahip olan Maezawa, Japon giyim markası Zozotown'ı kurduktan sonra Softbank'a sattı ve CEO koltuğuna oturdu. Bir sanat koleksiyoncusu olan Maezawa, Jean-Michel Basquiat'ın 1982 yılında çizdiği bir tabloyu geçtiğimiz yıl tam 110 milyon dolar ödeyerek satın almış ve tüm dünyada gündeme oturmuştu.