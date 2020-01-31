Haber: BBC Türkçe - AA / Fotoğraf: Reuters-AP-iStock
Haber Giriş: 31 Ocak 2020 - 14:48,/
Japon milyarder kız arkadaş aramaktan vazgeçti
Günlerdir kendine kız arkadaş arayan ve uzun bir yola çıkmaya hazırlanan ünlü Japon milyarderin bu çağrısına binlerce kadın olumlu dönüş yaptı; ancak ünlü milyarderden şaşırtan adım geldi...
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Yusaku Maezawa, bir süredir kendine kız arkadaş arıyordu. Bunun için ilan veren ünlü iş adamına olan ilgi beklenenden fazla oldu... Ancak asıl sürpriz bu değildi...
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Kadınları reddeden Maezawa, yolculuk için başvuru yapan 27 bin 722 kadına teşekkür etti, bu kararı kişisel nedenlerle aldığını açıkladı.
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44 yaşındaki Japon milyarder başvuruda bulunacaklardan 20 yaşın üzerinde olmalarını, erkek arkadaşlarının bulunmamasını ve "uzaya ilgi duymalarını" istemişti.
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Yusaku Maezawa, uzay yolculuğunu 2023'te tek başına yapmayı planlıyor.
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Japon milyarder, yıllardır hayalini kurduğu uzay yolculuğu için sürpriz bir açıklama yaparak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
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Milyarder iş adamı Yusaku Maezawa, Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in Ay'a düzenleyeceği turistik uçuşta yanına bir kız arkadaşı açıklamıştı.
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44 yaşındaki moda imparatoru Maezawa, internet sayfasında 2023'te Ay'a yapacağı turistik seyahati "özel" bir kadınla deneyim etmek istediğini belirterek bunu arzu eden kadınların sitesine başvuruda bulunmasını istemişti.
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Sitede 17 Ocak'ta sona eren başvuru sürecinde istenen koşullar da belirtildi. Ancak beklentilerin aksine kayda değer bir başvuru yoğunluğu olmadı.
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Kısa süre önce 27 yaşındaki aktris kız arkadaşı Ayame Goriki'den ayrılan Maezawa ile Ay'a gitmek isteyenlerin bekar, 20 yaşından büyük, daima pozitif olmaları ve uzaya gitmeye ilgi duymaları gerektiğini de belirtmişti.
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2017'de Jean-Michel Basquiat'ın bir tablosuna 111 milyon dolar ödeyen Yusaku Maezawa, 2018 sonunda paranın mutluluk getirip getirmeyeceğini görmeleri için Twitter'da 1000 takipçisine toplam 9 milyon dolardan fazla para dağıtacağını açıklamıştı.
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Ünlü milyarder, 2019 yılında Twitter'da yaptığı paylaşımı retweet edenler arasında yaptığı çekilişle 100 kişiye 1'er milyon Japon Yeni (Yaklaşık 54 bin lira) dağıtmıştı.
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Böylece 4 milyonu aşan retweet sayısıyla 'Tüm zamanların en çok retweet edilen tweet'i rekorunun sahibi olmuştu.
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Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir servete sahip olan Maezawa, Japon giyim markası Zozotown'ı kurduktan sonra Softbank'a sattı ve CEO koltuğuna oturdu. Bir sanat koleksiyoncusu olan Maezawa, Jean-Michel Basquiat'ın 1982 yılında çizdiği bir tabloyu geçtiğimiz yıl tam 110 milyon dolar ödeyerek satın almış ve tüm dünyada gündeme oturmuştu.