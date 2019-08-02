Jandarma geldi ifadelerini aldı! Sıla'nın villasında neler oldu?

Sıla, sevgilisi Hazer Amani ile Bodrum’da kiraladığı villada arkadaşlarına parti verdi. Ancak gürültü ve yüksek sesli müzik komşuları çileden çıkardı. Şikayet üzerine villaya gece yarısı jandarma geldi
Sıla, sevgilisi Hazer Amani ile Bodrum’da kiraladığı villada arkadaşlarına parti verdi. Ancak gürültü ve yüksek sesli müzik komşuları çileden çıkardı. Şikayet üzerine villaya gece yarısı jandarma geldi
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