Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Jandarma geldi ifadelerini aldı! Sıla'nın villasında neler oldu?

Jandarma geldi ifadelerini aldı! Sıla'nın villasında neler oldu?

Sıla, sevgilisi Hazer Amani ile Bodrum’da kiraladığı villada arkadaşlarına parti verdi. Ancak gürültü ve yüksek sesli müzik komşuları çileden çıkardı. Şikayet üzerine villaya gece yarısı jandarma geldi

Hürriyet Haber
02.08.2019 - 08:21 | Son Güncelleme:
1 / 9
Jandarma geldi ifadelerini aldı Sılanın villasında neler olduNext

Sıla, sevgilisi Hazer Amani ile Bodrum’da kiraladığı villada arkadaşlarına parti verdi. Ancak gürültü ve yüksek sesli müzik komşuları çileden çıkardı. Şikayet üzerine villaya gece yarısı jandarma geldi

Etiketler: sıla gençoğlu

En Yeni Kelebek Galeriler

Jandarma geldi ifadelerini aldı! Sıla'nın villasında neler oldu?

Jandarma geldi ifadelerini aldı! Sıla'nın villasında neler oldu?

Serenay tatilde

Serenay tatilde

Sup keyfi

Sup keyfi

'Muhteşem bir ilişkimiz vardı'

'Muhteşem bir ilişkimiz vardı'

Kubilay Aka ve Miray Daner'in ayrılığının nedeni belli oldu

Kubilay Aka ve Miray Daner'in ayrılığının nedeni belli oldu

'18'e yaklaşıyorum!'

'18'e yaklaşıyorum!'

Ozan Doğulu'nun şaşırtan görüntüsü

Ozan Doğulu'nun şaşırtan görüntüsü

Ünlü oyuncu emeğinin karşılığını aldı!

Ünlü oyuncu emeğinin karşılığını aldı!

Milyonlarca dolarlık lüks yatıyla Bodrum'da

Milyonlarca dolarlık lüks yatıyla Bodrum'da

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.