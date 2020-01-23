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Haber Giriş: 23 Ocak 2020 - 07:59, /

İzzet Yıldızhan: Hülya Avşar ağladı, ben ağladım!

Geçen hafta annesi Suriye Yıldızhan’ı kaybeden İzzet Yıldızhan, önceki gün yakın arkadaşı Murtaza Altunkaya ile Etiler’de görüntülendi.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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“Ummadığım kişiler aradı, bir kesim de taziyede dahi bulunmadı” diyerek sitem eden ünlü türkücü, “Beni en çok şaşırtan isim Hülya Avşar oldu. Anne acısını en iyi bilenlerden biri o. Saatlerce telefonda o ağladı, ben ağladım” dedi.

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İzzet Yıldızhan, Demet Akalın-Pınar Aylin polemiğiyle ilgili söylediği sert sözlerine de yanıt verdi.

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“Demet Akalın geçmişte ‘Diyarbakırlılar ter kokuyor’ diye bir gafta bulunmuştu, ben de haddini bildirmiştim. Belli ki yine birilerinin ona haddini bildirmesi gerekiyor!”

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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