İzzet Yıldızhan: Hülya Avşar ağladı, ben ağladım!

“Ummadığım kişiler aradı, bir kesim de taziyede dahi bulunmadı” diyerek sitem eden ünlü türkücü, “Beni en çok şaşırtan isim Hülya Avşar oldu. Anne acısını en iyi bilenlerden biri o. Saatlerce telefonda o ağladı, ben ağladım” dedi.
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İzzet Yıldızhan, Demet Akalın-Pınar Aylin polemiğiyle ilgili söylediği sert sözlerine de yanıt verdi.
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“Demet Akalın geçmişte ‘Diyarbakırlılar ter kokuyor’ diye bir gafta bulunmuştu, ben de haddini bildirmiştim. Belli ki yine birilerinin ona haddini bildirmesi gerekiyor!”