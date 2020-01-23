İzzet Yıldızhan: Hülya Avşar ağladı, ben ağladım!

“Ummadığım kişiler aradı, bir kesim de taziyede dahi bulunmadı” diyerek sitem eden ünlü türkücü, “Beni en çok şaşırtan isim Hülya Avşar oldu. Anne acısını en iyi bilenlerden biri o. Saatlerce telefonda o ağladı, ben ağladım” dedi.