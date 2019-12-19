İzzet Yıldızhan çocukları için piyango bileti aldı

"Kızım mesela hiçbir arkadaşının evinde kalamaz. Akşam oldu mu eve döner. Neden kalamaz diye soracaksanız yasak, öyle bir kuralımız var. Ama kızımın arkadaşları bizde kalabilir hiçbir problem yok.Erkekler için bu kural geçerli değil erkekler kalabilir."