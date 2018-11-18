İzmirli Pınar, ’Mankenler Kraliçesi’ seçildi

MISS Turkey 2017 Yarışması’nda ikinci seçilerek ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen ’Miss Universe’e katılan İzmirli güzel Pınar Tartan, bu kez Çin’de Türkiye’yi temsil etti ve Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması’nda birinci oldu.
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