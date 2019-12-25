İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU'den önemli su kesintisi duyurusu

Tahtalı Barajı'ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi'ne giden 2200 milimetrelik hatta Küner Mahallesi yakınında meydana gelen arıza nedeniyle Gaziemir, Karabağlar ile Buca ilçelerine 23 Aralık’tan bu yana su verilemiyor. Onarım çalışmalar devam eden kesintinin 60 saat süreceği öngörülüyor. Su kesintisine hazırlıksız yakalanan kent sakinleri ise ihtiyaçlarını belediyelere ait su tankerlerinden karşılamaya çalışıyor. Su kesintisi nedeniyle mağdur olan İzmirliler, su kesintisinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, sular ne zaman gelecek?