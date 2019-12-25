İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU'den önemli su kesintisi duyurusu
İzmir’de su kesintisi devam ediyor. Aliağa, Bornova, Dikili ve Özemiş ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. İzmir'de boru hattındaki arıza nedeniyle 60 saat su kesintisi yapılan Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde vatandaşlara tankerle su verildi. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek?
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Tahtalı Barajı'ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi'ne giden 2200 milimetrelik hatta Küner Mahallesi yakınında meydana gelen arıza nedeniyle Gaziemir, Karabağlar ile Buca ilçelerine 23 Aralık’tan bu yana su verilemiyor. Onarım çalışmalar devam eden kesintinin 60 saat süreceği öngörülüyor. Su kesintisine hazırlıksız yakalanan kent sakinleri ise ihtiyaçlarını belediyelere ait su tankerlerinden karşılamaya çalışıyor. Su kesintisi nedeniyle mağdur olan İzmirliler, su kesintisinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
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İZSU’DAN ÖNEMLİ DUYURU
Merkez Bölge Teknik Şube Müdürlüğü, Narlıdere Bölge Teknik Amirliği sorumluluk alanında, Balçova İlçesi Eğitim Mahallesinde branşman yenileme işi kapsamında, özelliğini yitirmiş eski branşman hatlarının yenilenmesi yapılacağından aşağıdaki sokaklara;
17.12.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında çalışmalar süresince yenilenen branşman hatlarının ana boru ile bağlantısı için;
13:00- 16:00 saatleri arasında 3 (üç) saat süre ile su verilemeyecektir.
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Su Kesintisi Uygulanacak Sokaklar
Ekrem Güer, Namık Kemal, Ziya Gökalp, M. Şeref, Mehmet Akif, F. yaman, Baran, Kerime Nadir, H. Cahit Yalçın, Aşık Veysel, Adalet, Gümüşpala