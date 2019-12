İzmir su kesintisi için Belediye Başkanı Tunç Soyer’den açıklama - İzmir'de Buca'da sular ne zaman gelecek?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerinde yaşanan su kesintisi ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. "Tahtalı Barajı isale hattındaki ana borunun patlamasıyla meydana gelen arızanın giderilmesi çalışmalarını an be an takip ediyorum." sözleri ardından hareket planını şu sözlerle duyurdu: "Gördes'ten alınacak suyun, kuzeyden ve güneyden suyu besleyen isale hatlarıyla entegrasyonunun sağlanması yönündeki çalışmaların bir önce tamamlanması talimatını verdim.



kinci adımda ise mevcut içme suyu hattımızın tümünün röntgenini çekecek bir teknolojinin kurulmasına yönelik talimatımı ilettim. Hattın neresinde zayıf bir nokta varsa önceden tespit edeceğiz. İzmirlinin bir daha bu sorunu yaşamaması için maliyeti ne olursa olsun bu sistemi kuracağız."