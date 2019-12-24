İzmir su kesintisi için Belediye Başkanı Tunç Soyer’den açıklama - İzmir'de Buca'da sular ne zaman gelecek?
İzmir’in çeşitli ilçelerinde su kesintisi devam ediyor. l23 Aralık’tan bu yana süren su kesintisinin ne zaman sona ereceğini merak eden İzmirliler, İZSU’nun planlı su kesintisi programını araştırıyor. Peki, İzmir’de, Buca'da sular ne zaman gelecek? İşte İZSU ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den su kesintisi açıklaması
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İzmirliler 60 saat sürecek olan su kesintisi nedeniyle günlük işlerini gerçekleştiremiyor. Su kesintisinin yaşandığı ilçelerde ikamet eden vatandaşlar, 23 Aralık’tan bu yana ‘İzmir'de sular ne zaman gelecek?’ sorusuna yanıt ararken; İZSU ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den su kesintisi açıklaması geldi.
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerinde yaşanan su kesintisi ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. "Tahtalı Barajı isale hattındaki ana borunun patlamasıyla meydana gelen arızanın giderilmesi çalışmalarını an be an takip ediyorum." sözleri ardından hareket planını şu sözlerle duyurdu: "Gördes'ten alınacak suyun, kuzeyden ve güneyden suyu besleyen isale hatlarıyla entegrasyonunun sağlanması yönündeki çalışmaların bir önce tamamlanması talimatını verdim.
kinci adımda ise mevcut içme suyu hattımızın tümünün röntgenini çekecek bir teknolojinin kurulmasına yönelik talimatımı ilettim. Hattın neresinde zayıf bir nokta varsa önceden tespit edeceğiz. İzmirlinin bir daha bu sorunu yaşamaması için maliyeti ne olursa olsun bu sistemi kuracağız."
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İZSU'DAN İZMİR SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI
İZSU'dan gelen açıklamada, "Tahtalı Barajı’ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi’ne giden 2200 mm’lik hatta meydana gelen arıza nedeniyle kentin bazı bölgelerine su verilememektedir . İZSU ekipleri tarafından Küner köyü yakınlarında patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışma başlatılmıştır.
Gaziemir, Karabağlar ve Buca’yı etkileyen su kesintisinin süresi "Duyurular" bölümünde ilçe başlıkları altında yer almaktadır.
Meydana gelen arızadan dolayı yapmak zorunda olduğumuz su kesintisi nedeniyle kentlilerimizden özür dileriz ." denildi.