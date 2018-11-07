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İzmir'de şaşırtan olay... Vücutçu avukat hakkında karar çıktı
İstanbul Barosu avukatlarından Nazlı S. Tarafından hakim, savcı ve avukatların bulunduğu 40 bin üyeli bir sosyal medya grubunda meslek etiğine sığmayacak şekilde vücudunu sergileyen fotoğraflar yayınladığı gerekçesi ile şikayet edilen İzmir Barosu avukatlarından Orhan Önal ile ilgili karar çıktı.
İstanbul Barosu avukatlarından Nazlı S. Tarafından hakim, savcı ve avukatların bulunduğu 40 bin üyeli bir sosyal medya grubunda meslek etiğine sığmayacak şekilde vücudunu sergileyen fotoğraflar yayınladığı gerekçesi ile şikayet edilen İzmir Barosu avukatlarından Orhan Önal ile ilgili karar çıktı.
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