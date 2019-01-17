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    Haberler >Gündem>İzmir'de korkutan görüntü! Bir düden daha oluştu

    İzmir'de korkutan görüntü! Bir düden daha oluştu

    İzmir'in Menderes ilçesi kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde rekor yağış sonrası yeni bir düden daha meydana geldi. Şelaleyi andıran doğa olayını görüntülemek isteyen vatandaşlar çevre köylerden araçlarıyla bölgeye akın etti.

    Mehmet CANDAN / İZMİR (DHA)
    17.01.2019 - 16:35 | Son Güncelleme:
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    İzmirde korkutan görüntü Bir düden daha oluştuNext

    İzmir'in Menderes ilçesi kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde rekor yağış sonrası yeni bir düden daha meydana geldi. Şelaleyi andıran doğa olayını görüntülemek isteyen vatandaşlar çevre köylerden araçlarıyla bölgeye akın etti.

    Etiketler: son dakika , haberler

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