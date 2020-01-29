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Haber Giriş: 29 Ocak 2020 - 08:00, /

İzel: Sinan için ameliyatımı erteledim

İzel, eski sevgilisi Sinan Akçıl aynı projede buluştu...

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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İzel, eski sevgilisi Sinan Akçıl’ın proje albümünde seslendireceği “Kararsızım” şarkısının kayıtları için önceki gün stüdyoya girdi.

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Basın mensuplarına Akçıl’la birlikte poz veren ünlü şarkıcı, bu proje için ameliyatını ertelediğini söyledi.

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“Sinan’ın bana gel demesi yeter onunla çalışmam için. Normalde bugün lenf bezlerimden bir operasyon geçirecektim. Sinan’ın projesi için ameliyatımı çarşamba gününe erteledim. Sevenlerim endişelenmesin, büyük bir operasyon değil. İleride büyük bir sıkıntı çıkmasın diye lenf bezlerimi alacaklar.”

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Sinan Akçıl ile İzel uzun yıllar aşk yaşamıştı...

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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