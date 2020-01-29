İzel: Sinan için ameliyatımı erteledim

“Sinan’ın bana gel demesi yeter onunla çalışmam için. Normalde bugün lenf bezlerimden bir operasyon geçirecektim. Sinan’ın projesi için ameliyatımı çarşamba gününe erteledim. Sevenlerim endişelenmesin, büyük bir operasyon değil. İleride büyük bir sıkıntı çıkmasın diye lenf bezlerimi alacaklar.”