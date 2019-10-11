İyilik yapmak isterken canından oluyordu

İzmir'in Çiğli ilçesinde büfe sahibi Hüseyin Bal (28), dezavantajlı çocuklara yardım için festival düzenledi. Bal, dün akşam saatlerinde düzenlenen festivalin sonuna yakın, büfesinin yan tarafında bulunan market sahiplerinin saldırısına uğradı. Bal dövülürken, çalışanı Celal Demir ise sırtından bıçaklandı. Üniversite öğrencilerinin de yaralandığı olayda, saldırganların pompalı tüfekle dükkana ateş etmesi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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