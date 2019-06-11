İyileşmeyeceğimi biliyorum

Gösteri dünyasının zengin, güzel ya da yakışıklı, milyonlarca hayranı olan bazı ünlülerinin hayatları boyunca bazı hastalıklarla mücadele etmek zorunda olduklarını biliyor musunuz. İşte ünlüler ve kronik hastalıkları.
Bundan iki yıl önce bir Instagram paylaşımıyla gerçek ortaya çıktı. Gençliğin gözde yıldızlarından Selena Gomez, böbrek nakli olmuştu. En yakın arkadaşı Francia Raisa, ona böbreğini verdi ve Gomez de nakil oldu.
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