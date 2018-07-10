İstiyorsa evlensin, ben keyfime bakarım

Herkesi şaşırtarak daha önce de birlikte olup ayrıldığı model Hailey Baldwin ile nişanlanan Justin Bieber, magazin gündeminin ilk sıralarındaki yerini kimseye kaptırmıyor. Bieber, sosyal medya hesabından Baldwin'e ne kadar aşık olduğunu ilan ederken gözler eski sevgilisi Selena Gomez'e çevrildi.
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