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İstiyorsa evlensin, ben keyfime bakarım

Bir zamanlar aşklarıyla gündem yaratan genç çift, şimdi ayrı ayrı yollarda bambaşka yaşamlara yol alıyor.

Hürriyet Haber
10.07.2018 - 15:23 | Son Güncelleme:
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İstiyorsa evlensin, ben keyfime bakarımNext

Herkesi şaşırtarak daha önce de birlikte olup ayrıldığı model Hailey Baldwin ile nişanlanan Justin Bieber, magazin gündeminin ilk sıralarındaki yerini kimseye kaptırmıyor. Bieber, sosyal medya hesabından Baldwin'e ne kadar aşık olduğunu ilan ederken gözler eski sevgilisi Selena Gomez'e çevrildi.

Etiketler: ünlülerin evlenme yıldönümleri , instagram , ünlüler ne zaman evlendi

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