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İyi bakın, bu gerçek yüzüm

Yüzündeki makyajı tamamen sildi ve hiç çekinmeden fotoğrafını yüzbinlerce kişiye gösterdi.

Hürriyet Haber
24.03.2018 - 11:16 | Son Güncelleme:
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İyi bakın, bu gerçek yüzümNext

Daha kısa bir zaman öncesine kadar makyajsız ya da biraz bakımsız sokağa çıkan ünlüler görüntülenmemek için köşe bucak kaçarlardı. Hatta bazen bunun için güneş gözlüklerini hiç çıkarmayanlar ya da fotoğrafçılardan kaçarken düşenler bile olurdu. Ama artık durum değişti.

Ünlüler, artık en doğal halleriyle üstelik de kendi çektikleri pozlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyorlar. Yani artık makyajsız hallerini gönüllü olarak kendileri gözler önüne seriyor.

İşte bu zincire katılan en son ünlüler.
Fotoğraflar: Instagram

Etiketler: saadet ışıl aksoy , instagram , selfie , makyajsız selfie

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