İtfaiyeci elini sımsıkı tutuyordu: 22 yıl önce bugün bu soruyu sorup öldü

Kaza geçiren aracın arka koltuğunda sarışın genç bir kadın vardı. Gourmelon, kim olduğunu bilmeden o kadının yanına gitti ve hemen ilk yardım uygulamaya başladı. Gourmelon, kimliğini sonradan öğrendiği genç kadına oksijen verdi ve arabadan çıkardı. Sakinleşmesi için de elini tutuyordu.
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