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İtfaiyeci elini sımsıkı tutuyordu: 22 yıl önce bugün bu soruyu sorup öldü

 Bundan tam 22 yıl önceydi. O dönemde Paris'te itfaiyeci olarak çalışan Xavier Gourmelon, gecenin karanlığında trafik kazasının yaşandığı yere ulaşmıştı.

Hürriyet Haber
31.08.2019 - 10:51 | Son Güncelleme:
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İtfaiyeci elini sımsıkı tutuyordu: 22 yıl önce bugün bu soruyu sorup öldüNext

Kaza geçiren aracın arka koltuğunda sarışın genç bir kadın vardı. Gourmelon, kim olduğunu bilmeden o kadının yanına gitti ve hemen ilk yardım uygulamaya başladı. Gourmelon, kimliğini sonradan öğrendiği genç kadına oksijen verdi ve arabadan çıkardı. Sakinleşmesi için de elini tutuyordu.

DEPO PHOTOS, BACKGRID UK, BACKGRID USA

Etiketler: prenses diana , diana spencer , lady di

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