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    Haberler >Dünya>O ülkede gündem oldu! Seçim için ilişki teklifine yasaklı engel...

    O ülkede gündem oldu! Seçim için ilişki teklifine yasaklı engel...

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    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 13:31 | Son Güncelleme:
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    O ülkede gündem oldu Seçim için ilişki teklifine yasaklı engel...Next

    İtalya'da bir hafta önce düzenlenen genel seçimlerde, kendi istediği partiye oy veren seçmenlerle ilişkiye gireceğini söyleyen model Paola Saulino'nun İtalyan hükümeti tarafından seçimi etkilemesin diye engellendiği ortaya çıktı.

    Etiketler: SON DAKİKA , haberler , HABER , SON HABER

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