O ülkede gündem oldu! Seçim için ilişki teklifine yasaklı engel...

İtalya'da bir hafta önce düzenlenen genel seçimlerde, kendi istediği partiye oy veren seçmenlerle ilişkiye gireceğini söyleyen model Paola Saulino'nun İtalyan hükümeti tarafından seçimi etkilemesin diye engellendiği ortaya çıktı.
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