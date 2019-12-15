Son hali korkutmuştu! Ve özür diledi

TIME dergisi tarafından 2019 yılının kişisi seçilen 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg geçtiğimiz cuma günü dünya liderlerine yönelik sarf ettiği sözden dolayı yine gündeme oturdu.
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Geçtiğimiz cuma günü İtalya'nın Torino kentinde iklim değişikliği protestosuna katılan Greta Thunberg burada, "Dünya liderlerini duvara karşı yaslamak için gerekeni yapacağız ve böylece geleceğimizi güvence altına almaları için işlerini yapmak zorunda kalacaklar" dedi.
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16 yaşındaki iklim aktivistinin tartışmalı sözleri kamuoyundan büyük tepki topladı.
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'Ağza alınmayacak' olarak nitelendirilen sözleri sebebiyle eleştirileri oklarının hedefi haline gelen Greta Thunberg resmi Twitter hesabında açıklama yapmak durumunda kaldı.
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Greta Thunberg, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Dün, 'Liderleri sorumlu tutmalıyız' demek istedim ve ne yazık ki 'Onları duvara yaslayacağız' diye ifade ettim. İsveçizce'de ‘att ställa någon mot väggen’ (birini duvara yaslamak/dayamak), 'birini sorumlu tutmak' anlamına geliyor. Başka bir dilde doğaçlama konuştuğunuz zaman böyle şeyler olabiliyor." yazdı.
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Greta Thunberg'in bu açıklaması birçoklarını tatmin etmiş gibi görünüyor.
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Sosyal medyada kullanıcılardan biri, "İngilizce'deki 'back them up against wall' ifadesi de aynı anlama geliyor. Özür dilemene gerek yok, aşağı yukarı benzer anlamlar." yorumunda bulundu.
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Bir başka kullanıcı da ana dili İngilizce olan kişilerin de zaman zaman anlatım hatası yaptığını söyledi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 'hamburger' yerine 'hamberder' yazdığı tweetini hatırlattı.
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Geçtiğimiz günlerde 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg'in TIME dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçilmiş ve ABD Başkanı Donald Trump, kişisel Twitter hesabında konuyla ilgili paylaştığı mesajda, "Çok gülünç. Greta Thunberg önce öfke kontrolü sorunuyla başa çıkmalı, sonra bir arkadaşıyla eski usul güzel bir filme gitmeli. Sakin ol Greta, sakin ol." ifadelerini kullanmıştı.
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Thunberg, Trump'ın mesajının ardından kişisel Twitter hesabının profil bölümünü değiştirerek, "Öfke kontrolü sorunuyla başa çıkan bir ergen. Şu anda bir arkadaşıyla sohbet edip eski usul güzel bir film izliyor." ifadelerini eklemişti.
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Brezilya Devlet Başkanı Bair Bolsonaro da geçtiğimiz günlerde Thunberg'i Twitter üzerinden eleştirmişti.
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Genç kızın Amazon Ormanları'nın yok edilmesiyle ilgili eleştirileri ve orada yaşayan yerlilerin durumuna dair yaptığı yorumlara tepki gösteren Bolsonaro, "Greta yerlilerin Amazon'u savunmak için hayatını kaybettiğini söylüyor. Basının böyle bir velede yer ayırması gerçekten etkileyici." diye yazmıştı.
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Greta Thunberg, İspanya'nın başkenti Madrid'de, Madrid Complutense Üniversitesi'nde 2-13 Aralık tarihleri arasında düzenlenen iklim zirvesine katılmış ve zirveden ayrılan Greta Thunberg'un oldukça ciddi görünen yüz ifadesi dikkat çekmişti.
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İngiltere'den açıldığı sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a gelen ve İklim Zirvesi'ne katılan Greta, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız." demiş ve bu sözler çok sayıda kişinin dikkatini çekmişti.
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Duygusal konuşmasında dünya liderlerini sert şekilde eleştiren Greta, " Ben yine de şanslı çocuklardan biriyim. İnsanlar ölüyor, ekosistemimiz çöküyor, kitlesel yok oluşla karşı karşıyayız ama siz sadece para ve ekonomik büyümelerinizden bahsediyorsunuz. Bu ne cesaret."' ifadelerini kullanmıştı.
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İklim değişikliğine bir süredir dikkati çektiğini ve ancak liderlerin bunu görmezden geldiğini belirten Thunberg, şunları kaydetmişti:
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"Buraya gelip her şeyi yaptığınızı söylüyorsunuz. Gerçekten durumun ciddiyetini anlıyorsanız ve halen harekete geçmiyorsanız bu şeytan olduğunuzu gösterir ama buna inanmak istemiyorum..."
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"Bizi hayal kırıklığına uğratıyorsunuz ama gençler artık sizin ihanetinizin farkına vardı. Gelecek nesillerin gözü sizin üstünüzde olacak."
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Cuma günleri okula gitmemeye karar veren Greta, 20 Ağustos 2018'de ilk kez İsveç parlamentosu Riksdag'ın önünde iklim değişikliğini protesto eden döviziyle oturma eylemi yapmış ve yetkilileri harekete geçmeye çağırmıştı.
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Greta'nın haftada bir okula gitmeyerek İsveç parlamentosu önünde yaptığı oturma eylemi ve bu kadar genç bir insanın, kendi kuşağından bir çok gencin rahatsızlığını duyduğu bir konuyu böylesine ateşli bir şekilde ifade edebilmesi medyanın giderek artan ilgisinin odağı olmuştu.
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Greta, öğrencilere çağrı yaparak iklim için harekete geçmelerini istemiş, sosyal medya üzerinden bu çağrı "Cumalar, geleceğimiz için" sloganıyla dev bir kampanyaya dönüşmüş ve geçen yıl süresince büyüyen kampanyaya dünyanın bir çok farklı yerinde milyonlarca öğrenci katılmıştı.