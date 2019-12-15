Son hali korkutmuştu! Ve özür diledi

Greta Thunberg, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Dün, 'Liderleri sorumlu tutmalıyız' demek istedim ve ne yazık ki 'Onları duvara yaslayacağız' diye ifade ettim. İsveçizce'de ‘att ställa någon mot väggen’ (birini duvara yaslamak/dayamak), 'birini sorumlu tutmak' anlamına geliyor. Başka bir dilde doğaçlama konuştuğunuz zaman böyle şeyler olabiliyor." yazdı.