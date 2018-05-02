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    İstiklal Marşı okunurken Güney Kore liderinden asker selamı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in tarafından resmi törenle karşılandı.

    AA
    02.05.2018 - 08:46 | Son Güncelleme:
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    İstiklal Marşı okunurken Güney Kore liderinden asker selamıNext

    "Mavi Ev" olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki karşılama töreninin yapıldığı salona Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon ve eşi Kim Jung-sook ile geldi. Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon'un, İstiklal Marşı okunduğu sırada asker selamı verdiği dikkati çekti.

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , ziyaret , gündem

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