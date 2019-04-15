İstifa edenler de işsizlik maaşı alıyor

Sigortalı işsizlere, işten çıkarıldıkları dönemde İşkur üzerinden, çalışırken aldığı maaşa göre değişmekle birlikte aylık en az 1015 lira en fazlada 2031 lira ödeniyor. Gerekli koşulları taşıması halinde istifa edenlerin de işsizlik maaşından faydalanma imkanı var. İşte ayrıntılar…
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