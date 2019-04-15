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İstifa edenler de işsizlik maaşı alıyor

İşsizlik maaşı 2019 yılıyla birlikte değişikliğe uğradı. En düşük işsizlik maaşı 1015 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 2031 lira oldu.

Posta Gazetesi
15.04.2019 - 08:30 | Son Güncelleme:
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İstifa edenler de işsizlik maaşı alıyorNext

Sigortalı işsizlere, işten çıkarıldıkları dönemde İşkur üzerinden, çalışırken aldığı maaşa göre değişmekle birlikte aylık en az 1015 lira en fazlada 2031 lira ödeniyor. Gerekli koşulları taşıması halinde istifa edenlerin de işsizlik maaşından faydalanma imkanı var. İşte ayrıntılar…

Etiketler: ekonomi , işsiz , istifa , haberler

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