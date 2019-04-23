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İstifa edene kıdem tazminatı yolu! İşte Yargıtay'ın kararı

Kıdem tazminatı almak için işten çıkarılmak gerekmiyor. Bazı durumlarda istifa halinde de kıdem tazminatı ödeniyor.

Posta Gazetesi
23.04.2019 - 08:32 | Son Güncelleme:
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İstifa edene kıdem tazminatı yolu İşte Yargıtayın kararıNext

İstifa edene normalde kıdem tazminatı ödenmiyor. Ancak bazı durumlarda haklı nedenlerle istifa eden işçilerin kıdemini alma hakkı doğuyor. Yargıtay’ın son kararı bu anlamda milyonlarca işçiye örnek oldu.

Etiketler: Yargıtay , haberler

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