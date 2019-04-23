İstifa edene kıdem tazminatı yolu! İşte Yargıtay'ın kararı

İstifa edene normalde kıdem tazminatı ödenmiyor. Ancak bazı durumlarda haklı nedenlerle istifa eden işçilerin kıdemini alma hakkı doğuyor. Yargıtay’ın son kararı bu anlamda milyonlarca işçiye örnek oldu.
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