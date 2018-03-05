İstenmeyen hoca, takımı kurtardı

Tayfun Korkut, beş hafta önce ‘başarısız antrenör’ eleştirilerine rağmen Bundesliga ekibi Stuttgart’ın başına geldiğinde taraftar isyan etmişti. Beş hafta içinde öyle bir şey yaptı ki, şimdi bütün Almanya onu konuşuyor.
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