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İstenmeyen hoca, takımı kurtardı

Tayfun Korkut, beş hafta önce ‘başarısız antrenör’ eleştirilerine rağmen Bundesliga ekibi Stuttgart’ın başına geldiğinde taraftar isyan etmişti. Beş hafta içinde öyle bir şey yaptı ki, şimdi bütün Almanya onu konuşuyor.

Hürriyet Haber
05.03.2018 - 15:54 | Son Güncelleme:
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İstenmeyen hoca, takımı kurtardıNext

Bundesliga ekibi Stuttgart’ın ikinci lige düşeceğine beş hafta öncesine kadar kesin gözüyle bakılıyordu.

Etiketler: Tayfun Korkut , ALMANYA , STUTTGART
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