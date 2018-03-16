İşte yılın en iyi kareleri! Hürriyet’e 4 ödül

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018 yarışmasında Hürriyet Gazetesi foto muhabirleri 4 ödül aldı. 33 yıldır aralıksız olarak düzenlenen Türkiye’nin en prestijli medya ödülleri arasında yer alan organizasyona bu yıl 3 bin 200’ün üzerinde fotoğraf katıldı. 8 dalda yapılan değerlendirmede 30 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisine ödül verildi.
Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Onur Çoban'ın Myanmar’da yaşanan dramı anlatan karesi ile “Yılın Basın Fotoğrafı” ödülünü kazandığı yarışmada Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı ödülü ise Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılan en önemli spor organizasyonlarından biri olan Samsun’da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’ndan çektiği güreş enstantanesi ile Hürriyet Gazetesi’nden Emre Oktay’a verildi. Yılın Siyaset Fotoğrafı ödülünü Hürriyet Gazetesi’nden Selahattin Sönmez’in İstanbul’dan Ankara’ya dönerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bolu Dağı’ndaki fotoğrafı aldı. Hürriyet foto muhabiri Emre Yunusoğlu, sanatçı Kalben’in karesi ile Portre Dalı İkincisi, İbrahim Yurtbay da İstanbul’daki kağıt toplayıcılarının hikayesi anlattığı fotoğraf sergisiyle Foto Röportaj Üçüncüsü oldu.
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