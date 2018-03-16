Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İşte yılın en iyi kareleri! Hürriyet’e 4 ödül

    İşte yılın en iyi kareleri! Hürriyet’e 4 ödül

    Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018 yarışmasında Hürriyet Gazetesi foto muhabirleri 4 ödül aldı. 33 yıldır aralıksız olarak düzenlenen Türkiye’nin en prestijli medya ödülleri arasında yer alan organizasyona bu yıl 3 bin 200’ün üzerinde fotoğraf katıldı. 8 dalda yapılan değerlendirmede 30 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisine ödül verildi.

    Mert Gökhan Koç / ANKARA
    16.03.2018 - 13:10 | Son Güncelleme:
    1 / 67
    İşte yılın en iyi kareleri Hürriyet’e 4 ödülNext

    Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Onur Çoban'ın Myanmar’da yaşanan dramı anlatan karesi ile “Yılın Basın Fotoğrafı” ödülünü kazandığı yarışmada Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı ödülü ise Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılan en önemli spor organizasyonlarından biri olan Samsun’da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’ndan çektiği güreş enstantanesi ile Hürriyet Gazetesi’nden Emre Oktay’a verildi. Yılın Siyaset Fotoğrafı ödülünü Hürriyet Gazetesi’nden Selahattin Sönmez’in İstanbul’dan Ankara’ya dönerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bolu Dağı’ndaki fotoğrafı aldı. Hürriyet foto muhabiri Emre Yunusoğlu, sanatçı Kalben’in karesi ile Portre Dalı İkincisi, İbrahim Yurtbay da İstanbul’daki kağıt toplayıcılarının hikayesi anlattığı fotoğraf sergisiyle Foto Röportaj Üçüncüsü oldu.

    Etiketler: FMD , Foto Muhabirleri Derneği , Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması , gündem

    En Yeni Foto Galeriler

    İşte yılın en iyi kareleri! Hürriyet’e 4 ödül

    İşte yılın en iyi kareleri! Hürriyet’e 4 ödül

    Ünlü televizyoncunun okyanus manzarası

    Ünlü televizyoncunun okyanus manzarası

    Muslera'yı şoke edecek talep! Çiftlikbank...

    Muslera'yı şoke edecek talep! Çiftlikbank...

    Meğer aynı anda aynı yerdelermiş! İnanılmaz gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

    Meğer aynı anda aynı yerdelermiş! İnanılmaz gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

    Bir zamanların en zenginlerindendi! Şimdi 5 parasız cansız mankenle orada yaşıyor

    Bir zamanların en zenginlerindendi! Şimdi 5 parasız cansız mankenle orada yaşıyor

    Flaş yorum! 'Kadıköy'de bir şekilde kazanır o da...'

    Flaş yorum! 'Kadıköy'de bir şekilde kazanır o da...'

    Herkes o özelliğiyle dalga geçiyordu… Şimdi fenomen oldu

    Herkes o özelliğiyle dalga geçiyordu… Şimdi fenomen oldu

    İbrahim Tatlıses torununu evlendirdi... Geline altın kemer!

    İbrahim Tatlıses torununu evlendirdi... Geline altın kemer!

    Kuyruk ufka kadar uzadı!

    Kuyruk ufka kadar uzadı!

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri