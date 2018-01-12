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    Haberler >Gündem>İşte yeni KHK ile ihraç edilen ve göreve iade edilenlerin tam listesi

    İşte yeni KHK ile ihraç edilen ve göreve iade edilenlerin tam listesi

    Resmi Gazete'de yayımlanan 697 sayılı KHK ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, TSK'dan ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı, birer televizyon ve radyo kanalı kapatıldı. FETÖ’nün "Mor Beyin" kumpası sonucu ByLock kullandıkları iddiası nedeniyle görevlerinden ihraç edilen 2 bin 168 kamu çalışanından bin 823’ü de görevlerine iade edildi.

    Hürriyet Haber
    12.01.2018 - 07:20 | Son Güncelleme:
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    İşte yeni KHK ile ihraç edilen ve göreve iade edilenlerin tam listesiNext

    Resmi Gazete'de yayımlanan 697 sayılı KHK ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, TSK'dan ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı, birer televizyon ve radyo kanalı kapatıldı. FETÖ’nün "Mor Beyin" kumpası sonucu ByLock kullandıkları iddiası nedeniyle görevlerinden ihraç edilen 2 bin 168 kamu çalışanından bin 823’ü de görevlerine iade edildi.

    Etiketler: ihraç , Mor Beyin , KHK , Resmi Gazete

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