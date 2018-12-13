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    İşte yeni askerlik teklifleri

    MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında geçen hafta yapılan yeni askerlik sisteminde artık sona doğru gelindiği konuşulurken, diğer kurumlar ve iş dünyasından gelen tekliflerin de görüşüldüğü öğrenildi.

    Eray GÖRGÜLÜ - Uğur Ergan - Uğur ERGAN - Eray GÖRGÜLÜ
    13.12.2018 - 08:33 | Son Güncelleme:
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    İşte yeni askerlik teklifleriNext

    Başta askerlik yükümlülüğü süresinin kısaltılması olmak üzere zorunlu askerlikle ilgili birçok konunun görüşüldüğü bu çalışma kapsamında en ilginç tekliflerden birisinin iş dünyasından geldiği öğrenildi.

    Etiketler: milli savunma bakanlığı , türk silahlı kuvvetleri , yeni askerlik

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