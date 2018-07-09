İşte törene katılan ülke liderleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreterinin katılacağı belirtildi.
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