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    Haberler >Dünya>İşte törene katılan ülke liderleri

    İşte törene katılan ülke liderleri

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreterinin katılacağı belirtildi.

    Hürriyet Haber
    09.07.2018 - 16:56 | Son Güncelleme:
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    İşte törene katılan ülke liderleriNext

    Törene katılan devlet başlanları listesi şöyle: Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

    Etiketler: son dakika , haberler , haber , son haber

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