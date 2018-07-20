İşte vakıf üniversitelerinin 2018-2019 öğrenim yılı ücretleri

Çoğu üniversitede ücretler programlara göre değişiklik gösteriyor. En pahalı bölümlerin başında tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk ile psikoloji geliyor. Türkiye genelinde ortalama 60 bin TL olan tıp fakültelerinin ücretleri 105 bin TL'ye kadar çıkıyor. Diş hekimliği 50 bin civarında.
Sayılı üniversitelerde bulunan pilotaj programlarının ücreti ise zorunlu uçuş eğitimiyle birlikte yıllık 100 bin TL'yi geçiyor. İşte Sabah gazetesinden Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, bazı vakıf üniversitelerinin ücretleri:
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