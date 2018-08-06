İşte üniversitelerin cezbedici burs imkanları

Tercih dönemi başladı. Ancak bazıları, hâlâ kararsız. Vakıf üniversitesi düşünenler için burslar önemli bir karar verme kriteri olacak. Yurtdışında yüksek lisans hakkı tanıyan da var, maaş kadar destek veren de. İşte bazı vakıf üniversitelerindeki ‘cezbedici’ burs seçenekleri.
Tercih dönemi başladı. Ancak bazıları, hâlâ kararsız. Vakıf üniversitesi düşünenler için burslar önemli bir karar verme kriteri olacak. Yurtdışında yüksek lisans hakkı tanıyan da var, maaş kadar destek veren de. İşte bazı vakıf üniversitelerindeki ‘cezbedici’ burs seçenekleri.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.