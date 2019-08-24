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İşte ülke ülke yaşam süreleri! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat, AB ülkelerinde beklenen 'sağlıklı yaşam' sürelerini açıkladı. Buna göre kadınlar hayatlarının ortalama 64,2 yılını sağlıklı olarak geçirirken, erkeklerde bu sayı 63,5 olarak belirdi. İşte Türkiye ve diğer ülkelerdeki yaşam süreleri...

Hürriyet Haber
24.08.2019 - 00:56 | Son Güncelleme:
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İşte ülke ülke yaşam süreleri Bakın Türkiye kaçıncı sıradaNext

Ülke: Letonya

Kadınlarda yaşam süresi: 54.9

Erkeklerde yaşam süresi: 52,3

Etiketler: sağlıklı yaşam süreleri , haberler
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