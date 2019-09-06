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İşte 'ucuzculuğun' asıl nedeni

Çok zengin bir ailenin gelini olan Kate Middleton'ın gün içinde tercih ettiği "ucuzculuğun" sırrı işte bu.

BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS 

Hürriyet Haber
06.09.2019 - 12:50 | Son Güncelleme:
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İşte ucuzculuğun asıl nedeniNext

Prens William ile evlendikten sonra kelimenin tam anlamıyla bir moda ikonuna dönüşen, giysileri, aksesuarları milyonlarca kadın tarafından taklit ve takip edilen Kate Middleton'ın ince sırlarından biri ortaya çıktı.

BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS 

Etiketler: meghan markle , görgü kuralları

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