İşte 'ucuzculuğun' asıl nedeni

Prens William ile evlendikten sonra kelimenin tam anlamıyla bir moda ikonuna dönüşen, giysileri, aksesuarları milyonlarca kadın tarafından taklit ve takip edilen Kate Middleton'ın ince sırlarından biri ortaya çıktı.
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