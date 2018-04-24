İşte üçüncü bebek!

İngiliz kraliyet ailesinin en gözde gelini Kate Middleton üçüncü kez anne oldu. Doğum yaptığı hastaneden yanında yeni dünyaya gelen oğlu ve kocası Prens William ile birlikte çıkan Middleton'ın görüntüsündeki o ayrıntı yine dikkat çekti.
İngiliz kraliyet ailesinin yeni üyesi dünyaya gözlerini açtı. Prens William ile Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın üçüncü çocukları olan prens dün dünyaya geldi. Minik prens, hastane çıkışı annesinin kollarında kendisini merak eden kamuoyuyla da tanıştı.
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