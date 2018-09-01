İşte Türkiye'nin en yakışıklı 11 futbolcusu... Büyük jüri seçti
‘Karius Beşiktaş yolunda’ haberleri çıktığında herkesin dilinde aynı cümle vardı: “Ne, o yakışıklı kaleci mi geliyor?” Nihayetinde iş resmiyet kazandı ve Loris Karuis artık Beşiktaşlı. Alman kalecinin transferiyle aklımıza, artık yayın hayatını sürdürmeyen Fotospor gazetesinin bir zamanlar yaptığı ‘Futbolcu Güzellik Yarışması’ geldi. Okur oylarıyla gerçekleşen ilk yarışmada Beşiktaşlı Metin Tekin ipi göğüslemiş, o zamanlar Galatasaray’da forma giyen Semih Yuvakuran ikinci olmuş, Fenerbahçeli Hakan Tecimer de üçüncülüğü almıştı. İkinci ankette ise Semih Yuvakuran birinci seçilmişti. Biz de yeni bir jüri oluşturduk ve şimdinin ‘En yakışıklı 11’ini seçtik. Sonuç?
‘Karius Beşiktaş yolunda’ haberleri çıktığında herkesin dilinde aynı cümle vardı: “Ne, o yakışıklı kaleci mi geliyor?” Nihayetinde iş resmiyet kazandı ve Loris Karuis artık Beşiktaşlı. Alman kalecinin transferiyle aklımıza, artık yayın hayatını sürdürmeyen Fotospor gazetesinin bir zamanlar yaptığı ‘Futbolcu Güzellik Yarışması’ geldi. Okur oylarıyla gerçekleşen ilk yarışmada Beşiktaşlı Metin Tekin ipi göğüslemiş, o zamanlar Galatasaray’da forma giyen Semih Yuvakuran ikinci olmuş, Fenerbahçeli Hakan Tecimer de üçüncülüğü almıştı. İkinci ankette ise Semih Yuvakuran birinci seçilmişti. Biz de yeni bir jüri oluşturduk ve şimdinin ‘En yakışıklı 11’ini seçtik. Sonuç?
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