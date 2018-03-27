İşte Türkiye’nin en iyi kütüphaneleri…

Türkiye'de 1964’ten beri Mart ayının son haftası ‘Kütüphane Haftası’ olarak kutlanıyor. Bu haftayla, öğrencilerin okuma alışkanlığını ve zevkini geliştirmek, kitap sevgisini artırmak amaçlanıyor. Ayrıca okuyucuların kitaplardan daha çok faydalanmalarını sağlamak da hedefler arasında yer alıyor. Bu hafta için Türkiye’nin en iyi kütüphaneleri araştırıldı. İşte sonuçlar…
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