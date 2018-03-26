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Türkiye'nin en itibarlı meslekleri belli oldu!

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Öğretim Üyesi Yr. Doç. Dr. Lütfi Sunar’ın yürüttüğü Türkiye’de Çalışma Yaşamı ve Mesleklerin İtibarı başlıklı araştırmaya göre Türkiye’deki en itibarlı meslekler belirlendi.

AA
26.03.2018 - 12:09 | Son Güncelleme:
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Türkiyenin en itibarlı meslekleri belli olduNext

Türkiye’deki en itibarlı meslekler Türkiye’de Çalışma Yaşamı ve Mesleklerin İtibarı başlıklı araştırmaya göre belirlendi. TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında desteklenen “Türkiye Sosyo-Ekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi” kapsamında ülke genelinde nicel metodoloji anketleri ile gerçekleştirilen araştırma sonuçlandı.

Etiketler: meslek seçimi , meslek dalları

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