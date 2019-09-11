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İşte Türkiye'nin en büyük vergi borçluları

Gelir İdaresi Başkanlığınca, devlete 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan mükellefler açıklandı. Buna göre, devlete 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan 47 bin 32 kişi ve kuruluş bulunuyor.

AA
11.09.2019 - 14:43 | Son Güncelleme:
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İşte Türkiyenin en büyük vergi borçlularıNext

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından, devlete 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan mükellefler açıklandı. Devlete 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan 47 bin 32 kişi ve kuruluşun olduğu belirlendi.

Etiketler: borç , Gelir İdaresi Başkanlığı , haberler

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