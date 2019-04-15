İşte tüm yönleriyle tamamlayıcı emeklilik ve kıdem tazminatı fonu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘Yeni Ekonomi Porgramı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019’ programında kıdem tazminatı ve Bireysel Emeklilik Sisteminin yıl sonuna kadar yeniden yapılandırılacağını açıkladı.
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