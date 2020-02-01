İşte THY'nin en genç pilotu

“KADINLARIMIZA PİLOTLUĞU TAVSİYE EDİYORUM”



Kadın erkek olarak değil, kokpitte oturan herkesin minimum sağlaması gereken şartları sağlayan herkesin pilot olabileceğini dile getiren Sevimli, “Mesleğin kendilerine uygun olacağını düşünen gençlere her zaman detaylı bilgiler vermek işin özünü anlatmak bizim için de mutluluk tabii ki de sayılarımızın artarak devam etmesini çok isterim. Her mesleğin zor olduğunu düşünüyorum. Pilotluğu kadınlarımıza da tavsiye ediyorum çünkü ben mutluyum yaptığım işten. Çok haz alıyorum o yüzden bu mesleği seçmeye karar veren herkese tavsiye ediyorum. İlk kez annem babam benim uçuşuma denk gelmişti benim anons da pilot koltuğunda oturduğumu öğrenmişlerdi ve bu çok büyük mutluluktu. Bu benim üniversitedeyken de hayalimdi ailemi bir gün uçtuğum uçakta ağırlamak. Bu benim için gurur vericiydi” şeklinde konuştu.